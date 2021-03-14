В Терновке сняли, как грузовик жестко протаранил иномарку

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В Instagram‑аккаунте с пензенскими новостями появилось видео, на которое попал момент ДТП в микрорайоне Терновка.
По словам очевидца, ролик был записан днем 13 марта. На кадрах видно ГАЗель и «семерку». Водитель грузовика разогнался и влетел в заднюю часть легковушки. От удара машину отбросило и развернуло поперек дороги.
Официальной информации о ДТП нет, о наличии пострадавших ничего неизвестно.
Водителей просят соблюдать правила дорожного движения и не лихачить на дороге, чтобы не попасть в беду.