В Терновке сняли, как грузовик жестко протаранил иномарку

В Instagram‑аккаунте с пензенскими новостями появилось видео, на которое попал момент ДТП в микрорайоне Терновка.

По словам очевидца, ролик был записан днем 13 марта. На кадрах видно ГАЗель и «семерку». Водитель грузовика разогнался и влетел в заднюю часть легковушки. От удара машину отбросило и развернуло поперек дороги.

Официальной информации о ДТП нет, о наличии пострадавших ничего неизвестно.

Водителей просят соблюдать правила дорожного движения и не лихачить на дороге, чтобы не попасть в беду.