Общепит начал экономить на салфетках из-за подорожания продуктов

Заведения общепита ищут способы, чтобы справиться с подорожанием продуктов, и уже начали даже экономить даже салфетках, пытаясь сократить расходы.

Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на РБК. Как заявил глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, власти пытаются сдержать рост цен на продукты, но это касается в первую очередь магазинов, а об общепите волнует их в меньшей степени.

Владельцы ресторанов отмечают, что цены на блюда могут вырасти уже через месяц. Возможно, рост будет не таким заметным - на один-два рубля.