Пензенской полиции помогают народные дружинники

В предотвращении преступлений, в том числе и фактов мошенничеств, полицейским помогают члены Добровольных Народных Дружин. В начале марта 1959 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление «Об участии трудящихся в охране общественного порядка в стране». Эта дата и считается днем рождения организации. Крупных торжеств по такому поводу в 2021-м не было, однако вклад, который вносят в дело защиты граждан ДНД, заметный.

Это не просто прогулка, а охрана общественного порядка. Двое взрослых людей в любой момент готова зафиксировать правонарушение и сообщить о нем полицейским. При патрулировании совместно с людьми в погонах лишние две пары рук и ног всегда пригодятся, если, к примеру, предстоит кого-то задержать.

«Мне не безразлично спокойствие наших граждан, потому что очень много сейчас хулиганств всяких на посту совершается», - рассказал член ДНД Сергей Степин.

Народный дружинник выходит на улицу, как правило, в свободное от работы время. Из-за этого получается меньше бывать дома с родными, зато почетная общественная нагрузка служит хорошим примером для детей и внуков. Тем более когда удается пресечь конкретное преступление. Из свежих примеров случай когда кузнецкие дружинники не допустили попадания запрещенных веществ в руки потребителя.

«Они выявили 6 преступлений по линии пресечения наркомании, то есть нашли закладки и сообщили. Правоохранители приехали и все это дело задокументировали», - отметил замначальника Штаба народных дружин при Правительстве Пензенской области Виктор Чучелов.

Сейчас в Пензенской области существует почти 80 добровольных народных дружин. В прошлом году они помогли полиции пресечь более 2000 административных правонарушений. Самые активные и принципиальные из помощников стражей порядка были поощрены руководством регионального Управления МВД, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.