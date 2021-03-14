Пензячка нарвалась на афериста при заказе курсовой работы

20-летняя студентка одного из пензенских вузов лишилась шести тысяч рублей, заказав курсовую работу через объявление в социальной сети. Исполнитель пообещал все сделать в оговоренный срок, но с условием полной предоплаты.

Вскоре этих денег злоумышленнику оказалось мало и он попросил перевести еще две тысячи рублей, якобы за повышенную сложность заданий. Также незнакомец получил данные девушки для входа на сайт учебного заведения.

«Курсовой работы так и не было на сайте, я написала ему и спросила где моя курсовая работа. На что он мне ответил, что нужно доплатить еще тысячу рублей за дополнительную литературу. Я согласилась. После чего я поняла, что меня обманывают. Я обратилась в полицию», - рассказал девушка.

«Сотрудниками отдела К УМВД России по Пензенской области была установлена личность гражданина, причастного к совершению преступления. Им оказался житель Саратова 1994 г.р. Молодой человек пояснил, что преступление совершил из-за трудного материального положения», - прокомментировал начальник отдела «К» УМВД России по Пензенской области Роман Сальников.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Жителю Саратова грозит лишение свободы на срок до 2-х лет, сообщает телеканал «Экспресс».