Пензенские врачи рассказали, с какого возраста детям можно давать блины

Врачи Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики в группе соцсети «Вконтакте» рассказали, с какого возраста детей можно кормить блинами.

В зависимости от рецепта блины можно есть на завтрак, на второе или в качестве десерта. Однако это жареная, мучная еда, содержащая много жира и калорий, которая медленно переваривается и усваивается. Это может вызвать запор, изжогу, а при частом употреблении – лишний вес. При жарке образуются канцерогены, токсины, которые способствуют снижению иммунитета, могут вызывать аллергические реакции, нарушать работу многих органов.

С какого возраста можно давать детям такую выпечку, зависит от вида и способа приготовления.

С полутора лет можно попробовать блинчики из бездрожжевого теста, состоящего из муки, соли, яиц и соды на воде или сильно разведенном молоке, без начинки. Они должны быть только домашнего приготовления, как можно менее жирными. Врачи рекомендуют готовить блины из смеси пшеничной и овсяной муки и использовать рафинированное растительное масло, которое предпочтительней добавлять в тесто и выпекать на антипригарной сковороде без масла. Лучше готовить блинчики без сахара, а подавать со свежими ягодами или домашним вареньем, джемом.

Давать блины ребенку диетологи советуют в первой половине дня и не чаще 1-2 раз в неделю.

Для ребенка 3-4 лет это блюдо можно готовить на молоке и использовать различные начинки. В этом качестве подойдут куриное или индюшачье филе, фрукты, свежие и замороженные ягоды, творог.

Ранее врач Светлана Белкина рассказала, как правильно готовить блины, чтобы не навредить своему здоровью.