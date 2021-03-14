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14.03.2021г.
Пензенские врачи рассказали, с какого возраста детям можно давать блины

Пензенские врачи рассказали, с какого возраста детям можно давать блины

Вс, 14.03.21 11:31
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Врачи Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики в группе соцсети «Вконтакте» рассказали, с какого возраста детей можно кормить блинами.

В зависимости от рецепта блины можно есть на завтрак, на второе или в качестве десерта. Однако это жареная, мучная еда, содержащая много жира и калорий, которая медленно переваривается и усваивается. Это может вызвать запор, изжогу, а при частом употреблении – лишний вес. При жарке образуются канцерогены, токсины, которые способствуют снижению иммунитета, могут вызывать аллергические реакции, нарушать работу многих органов.

С какого возраста можно давать детям такую выпечку, зависит от вида и способа приготовления.

С полутора лет можно попробовать блинчики из бездрожжевого теста, состоящего из муки, соли, яиц и соды на воде или сильно разведенном молоке, без начинки. Они должны быть только домашнего приготовления, как можно менее жирными. Врачи рекомендуют готовить блины из смеси пшеничной и овсяной муки и использовать рафинированное растительное масло, которое предпочтительней добавлять в тесто и выпекать на антипригарной сковороде без масла. Лучше готовить блинчики без сахара, а подавать со свежими ягодами или домашним вареньем, джемом.

Давать блины ребенку диетологи советуют в первой половине дня и не чаще 1-2 раз в неделю.

Для ребенка 3-4 лет это блюдо можно готовить на молоке и использовать различные начинки. В этом качестве подойдут куриное или индюшачье филе, фрукты, свежие и замороженные ягоды, творог.

Ранее врач Светлана Белкина рассказала, как правильно готовить блины, чтобы не навредить своему здоровью.

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13.03.2021 14:23
Врач Светлана Белкина рассказала о профилактике глаукомы
11.03.2021 19:34
Ботинки для клоуна и сапоги за тысячу евро: реставратор обуви из Пензы рассказал, что выгодно ремонтировать
10.03.2021 19:30
Who is мистер Каримов: российский режиссер дал интервью «Экспрессу»
10.03.2021 12:35
Хирург-уролог Михаил Миронов дал советы, как не нарваться на плохого врача
10.03.2021 07:00
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09.03.2021 17:05
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05.03.2021 14:03
Что осталось от сгоревшей пекарни на ул. Калинина. Фоторепортаж
01.03.2021 14:00
Глава пензенского минобра прокомментировал ситуацию в школе №66
27.02.2021 08:23
Журналист сфотографировал происходящее рядом с горевшим военным госпиталем в Пензе
24.02.2021 12:19
Депутат Кузяков рассказал «Пенза-Пресс», почему написал пост о бедных людях
20.02.2021 16:55
Главный тренер «Дизеля» дал эксклюзивное интервью по итогам регулярки
20.02.2021 11:27
«Я просто набрала случайный номер, и вот уже 16 лет замужем»
18.02.2021 19:35
В Пензе восстановили историческое здание завода имени Фрунзе
18.02.2021 09:50
Отзыв на роман Дмитрия Глуховского «Текст»
17.02.2021 08:39
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17.02.2021 05:01
Пензенца с коронавирусом выписали из больницы, и через несколько дней он умер
16.02.2021 19:32
Пензенцы сделали стикеры и эмодзи в честь Ивана Белозерцева
16.02.2021 14:59
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16.02.2021 06:49
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12.02.2021 06:05
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11.02.2021 18:30
В Башмаковском районе обрушилась кровля сельского клуба
09.02.2021 16:37
Сохранился ли дефицит лекарств от Covid-19 в пензенских аптеках
09.02.2021 15:09
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