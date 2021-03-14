Артур Беркут станет гостем программы «Концертник»

Как признается артист, вне сцены люди его нередко с кем-то путают. Например, с первым вокалистом «Арии» Валерием Кипеловым или даже с юмористом Юрием Гальцевым. Впрочем, он ничуть не обижается, поскольку обладает удивительной для современного человека способностью: раскрашивать жизнь исключительно яркими красками и дарить окружающим позитив.

О забавных случаях из жизни Артура Беркута, его творчестве и планах на будущее, а также многом другом зрители узнают из программы «Концертник». Она выйдет в среду в 19:00.