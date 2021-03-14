В Пензенской области выделили 277 млн рублей для заключения соцконтрактов

До 250 тысяч рублей могут получить граждане, которые готовы заключить с государством социальные контракты. Эта новая мера поддержки, которой только в Пензенской области уже воспользовались более 200 человек, чей доход ниже прожиточного минимума.

Андрей Меркулов обходит всю школу рабочего поселка Шемышейка, изучая каждый угол. Если где-то есть неисправность - ликвидирует тут же, не откладывая дело в долгий ящик, ведь теперь он - заведующий хозяйством учебного заведения. Мужчина рассказал, что руку в бытовых вопросах набивал при строительстве дома, поэтому теперь починить кран или дверь для него проще простого.

«Так несколько дней пришел, посмотрел в качестве стажировки. Понравилось. Решил устраиваться сюда. Со всем этим сталкивался уже. Нового ничего не увидел. Единственное что отчетность новая и все», - поделился житель поселка Шемышейка Андрей Меркулов.

До этого он работал на железной дороге, а также в учреждениях системы исполнения наказаний, откуда вышел на пенсию. Несколько лет мужчина сидел дома с маленькими детьми, но когда они подросли, снова стал актуален вопрос трудоустройства. Здесь ему на помощь и пришла новая мера государственной поддержки - социальный контракт. После того, как специалисты органов соцзащиты изучили его послужной список и сопоставили его с имеющимися вакансиями, проблема тут же была решена.

«У нас не было заведующего хозяйством целых пять месяцев и я думаю, что люди, которые близки к образовательным учреждениям понимают, что это был очень сложный период для школы. Здесь и погодные условия, и прикольная территория. Хозяйственная часть здания школы требовала тщательного внимательного ухода», - отметила директор школы рабочего поселка Шемышейка Марина Гудожникова.

В 2021 году на территории нашего региона будет заключено около 3000 социальных контрактов. На эти цели выделено 277 миллионов рублей. Для каждого из участников программы разрабатывают индивидуальный план. Срок действия соглашения - от трех месяцев до одного года в зависимости от ситуации.

«Самое оптимальное - на 6 месяцев. Но мы должны понимать, что мы будем мониторить деятельность и спустя 12 месяцев. Потому что мы должны понимать, работает человек, не работает. Если он не работает, то он не эффективный. То есть мы помогли ему деньгами, он поработал для вида и дальше не стал. Значит здесь наша недоработка. Если семья находится в трудной жизненной ситуации и в дальнейшем видим, что кто-то готов трудоустроиться и выйти из положения, мы в дальнейшем можем заключить с ней социальный контракт на поиск работы», - пояснил глава областного минтруда Алексей Качан.

Социальные контракты будут заключать и впредь. В 2022 и 2023 на реализацию программы также будет выделено по 277 миллионов рублей, что позволит в общей сложности подписать не менее девяти тысяч таких соглашений, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.