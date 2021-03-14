На базе пензенского мединститута открыли музыкально-поэтический клуб

Музыкально-поэтический клуб открылся на базе Медицинского института ПГУ. В нем могут оттачивать свое творческое мастерство не только будущие врачи, но и студенты любых других факультетов университета.

Открыл концерт студент историко-филологического факультета Пединститута Егор Кошельков, исполнив «Балладу о Пензе» на стихи Ларисы Яшиной. Об авторе этих строк говорили много, ведь в каком-то смысле созданием нового поэтического клуба обязаны ей. Многие из собравшихся - лауреаты музыкально-поэтического фестиваля «Уроки любви», который носит ее имя. И вот, теперь любители слова, получающие разные профессии в ПГУ, решили встречаться чаще.

«Я думаю, что это прекрасно что студенты могут вступать в такие активистские какие-то программы, участвовать в творческих и поэтических вечерах, потому что помимо учебы у человека должна быть еще какая-то жизнь», - сказала студентка лечебного факультета медицинского института ПГУ Ксения Полищук.

Такого же мнения и Алла Тархова. Именно она саккумулировала желание многих и выступила организатором клуба. Поняв, как сильно студенты за время пандемии соскучились по живому общению, она предложила быть ближе друг к другу, и эта идея сразу нашла поддержку.

«Мы будем с ребятами заниматься, и у нас будет план на каждый месяц каких-то выступлений концертных. Я вот спрашиваю: «Ребята, зачем вы это хотите?» Они говорят: «Мы хотим выступать», - поделилась Алла Тархова.

Желание выступить на концерте-открытии было реализовано в полной мере. За всю встречу в актовом зале Медицинского Института прочитали стихи и исполнили песни 25 человек. Начало новому поэтическому клубу «Лики» положено, сообщает телеканал «Экспресс».