Утром в Пензе вспыхнул срубовой дом

14 марта в Пензе случился пожар. Об этом рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании дежурный получил в 6:37. Вспыхнул дом на ул. Яблоневой. Огонь охватил кровлю и 150 кв. метров внутри помещения.

К счастью, никто не пострадал.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Пензенцев просят следить за исправностью электроприборов, проводки и печного оборудования. Также не следует оставлять включенную плиту без присмотра. Не стоит курить в постели, так как это может привести к трагедии.