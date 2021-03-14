Новая неделя для пензенцев начнется с плюсовой температуры

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Об этом сообщили на сайте областного ГУ МЧС. Так, ночью температура воздуха будет в пределах от минус 3 до минус 8 градусов. Днем синоптики обещают потепление от минус 3 до плюс 2.
15 марта жителей региона ждет облачная с прояснениями погода, ночью пройдет небольшой снег. Ветер будет дуть с юга со скоростью 9-14 метров в секунду при порывах.
Горожан также предупредили о гололедице.
Инспекторы просят водителей в такую погоду правильно выбирать скоростной режим, соблюдать дистанцию и боковой интервал. Кроме того, стоит избегать резких маневров и перестроений. Пешеходам необходимо также быть осторожнее и внимательнее.