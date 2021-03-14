Новая неделя для пензенцев начнется с плюсовой температуры

В Пензенской области новая неделя начнется с плюсовой температуры.

Об этом сообщили на сайте областного ГУ МЧС. Так, ночью температура воздуха будет в пределах от минус 3 до минус 8 градусов. Днем синоптики обещают потепление от минус 3 до плюс 2.

15 марта жителей региона ждет облачная с прояснениями погода, ночью пройдет небольшой снег. Ветер будет дуть с юга со скоростью 9-14 метров в секунду при порывах.

Горожан также предупредили о гололедице.

Инспекторы просят водителей в такую погоду правильно выбирать скоростной режим, соблюдать дистанцию и боковой интервал. Кроме того, стоит избегать резких маневров и перестроений. Пешеходам необходимо также быть осторожнее и внимательнее.