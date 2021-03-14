Широкая Масленица. Пензенцы провожают зиму в парке Белинского

14 марта - завершающий день Масленичной недели. Сегодня в Пензе развернулись праздничные гуляния (0+), главной площадкой для которых стал парк им. В. Г. Белинского.

Веселыми громкими народными песнями парк зазывает проводить холодную зиму. На масленичной ярмарке можно попробовать наливные пирожки, пончики, дымящийся шашлык и горячую кукурузу. Согреваются гости чаем из узорных самоваров.

Какая же масленица без своего главного атрибута - блинов? Сегодня на празднике их можно найти на любой вкус: с мясом, ветчиной, сгущенкой, вишней, грибами, джемом и, конечно же, с творогом. Для любителей сладкого есть горячие блинчики с топленым шоколадом. А цена всего ничего - от 15 до 60 рублей.

Чтобы фотографии с гулянья получились яркие и запоминающиеся, на территории парка расположились фотозоны в народном стиле. Тут и деревянная арка со скамейкой, перевязанные пестрыми лентами, и сани со стогом сена.

Покорение столба - одна из самых излюбленных забав горожан. Если раньше победителю вручали мешок сахара, то сейчас - живого петуха. Больше 20 пензенцев пытались взобраться на 10-ти метровый столб, но немногим это удалось. Самому юному участнику этого конкурса - всего 11 лет.

Для зрителей в парке Белинского на трех площадках выступают творческие коллективы Пензы. Они поют задорные песни и исполняют народные танцы.

Гулянья продлятся до вечера: в 19 часов пензенцы сожгут чучело Зимы, а все желающие смогут остаться на дискотеку.

Материал подготовила Елена Фомина