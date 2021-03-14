Семь районов Пензенской области заняли последнюю строчку в суточном антирейтинге по ковиду

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64 из них живут в Пензе, 16 - в Мокшанском районе, 11 - в Заречном.
8 человек - из Нижнеломовского района, 6 - из Кузнецкого, по 3 - из Земетчинского и Никольского районов, 2 - из Бессоновского.
Наименьшее число пациентов - в Спасском, Сердобском, Лопатинском, Пензенском, Шемышейском, Лунинском и Малосердобинском районах. Здесь - по одному зараженному.
Как сообщили в региональном оперштабе по борьбе с ковидом, среди пациентов - 15 детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Чтобы снизить риски заражения, людям по-прежнему необходимо носить маски в общественных местах, не трогать немытыми руками лицо, а также чаще проводить уборку в доме.