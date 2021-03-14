Семь районов Пензенской области заняли последнюю строчку в суточном антирейтинге по ковиду

В Пензенской области коронавирус за сутки подтвердился у 120 жителей.

64 из них живут в Пензе, 16 - в Мокшанском районе, 11 - в Заречном.

8 человек - из Нижнеломовского района, 6 - из Кузнецкого, по 3 - из Земетчинского и Никольского районов, 2 - из Бессоновского.

Наименьшее число пациентов - в Спасском, Сердобском, Лопатинском, Пензенском, Шемышейском, Лунинском и Малосердобинском районах. Здесь - по одному зараженному.

Как сообщили в региональном оперштабе по борьбе с ковидом, среди пациентов - 15 детей в возрасте от 3 до 16 лет.



Чтобы снизить риски заражения, людям по-прежнему необходимо носить маски в общественных местах, не трогать немытыми руками лицо, а также чаще проводить уборку в доме.