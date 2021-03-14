На ул. Карпинского машина легла на крышу

По словам очевидца, снять последствия ДТП ему удалось в 2:08 на ул. Карпинского. На снимке видно машину, похожую на Toyota Camry, водитель которой не справился с управлением, из-за чего автомобиль перевернулся и лег на крышу. У легковушки разбита передняя часть. На заднем плане в ролике видно машину скорой помощи.

Официальной информации о том, что случилось, нет. О наличии пострадавших ничего неизвестно.

Чтобы не попасть в беду, водителям рекомендуют соблюдать правила дорожного движения, в частности, дистанцию, боковой интервал и не превышать скорость.

«В непогоду лучше не делать резких маневров и перестроений. При приближении к перекресткам, светофорным объектам и нерегулируемым пешеходным переходам следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора», - призывают в ГИБДД.