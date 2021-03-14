Пензячке грозит срок за заказ наркотиков через Telegram

При задержании девушки стражи порядка обнаружили у нее телефон, на котором были указаны координаты местоположения «тайника-закладки». На месте они нашли бумажный сверток. После проведения экспертизы выяснилось, что это наркотик.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, пензячка призналась, что заказала его через Telegram. Правоохранители возбудили уголовное дело. Горожанке может грозить до трех лет тюрьмы.

Если у жителей есть информация о распространении наркотиков, их просят сообщить об этом по телефонам 8-(8412)-56-31-11 и 59-10-10.