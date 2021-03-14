Тысяча пензенских детей смогут поехать в «Страну Героев»

Как сообщили в группе соцсети «ВКонтакте», заявки будут приниматься уже в апреле. Лагерь откроется на базе санатория «Нива». Отдохнуть здесь смогут 1000 детей в возрасте от 12 до 17 лет.

Соответствующий документ подписали исполнительный директор РВИО Виталий Мартынюк и губернатор Иван Белозерцев.

Подать заявку можно на сайте, после чего необходимо пройти конкурсный отбор.

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