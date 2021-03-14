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14.03.2021г.
Богатырская забава «Достань петуха». Кто же в Пензе смог забраться на 10-метровый столб

Богатырская забава «Достань петуха». Кто же в Пензе смог забраться на 10-метровый столб

Вс, 14.03.21 16:06
Просмотров: 963

14 марта на празднике масленицы в пензенском парке Белинского главным атрибутом развлечения стал деревянный столб. Вокруг него собралась большая толпа народа с возгласами поддержки. Смельчаки натирались снегом и медом и пытались достичь вершины ради заветного приза.

Бесстрашный пензенец Вадим за пару секунд взобрался на холодный столб и стал обладателем масленичного петуха. В конкурсе он участвовал трижды. Как рассказал молодой человек, «в этом деле главное спокойствие, и тогда все получится». По словам парня, не столько ощущался холод, сколько боль в руках и ногах. Ведь при спуске со столба есть большой риск сжечь кожу.

Для Алексея Виляйкина и его старшего сына Евгения участие в народном конкурсе уже стало традицией. Как отметил глава семейства: «Я залезал на столб не ради приза, а ради эмоций. Так приятно слышать крики поддержки и свист». Чтобы подготовиться к состязанию, отец с сыном советуют закаляться, подтягиваться и осваивать технику подъема. В следующем году к Алексею присоединится не только старший, но и младший сын. Сейчас ему только 9, но он уже горит желанием покорить столб.

Гости парка наблюдали трогательный момент. Отец в прямом смысле слова поддерживал сына во время конкурса. Юный богатырь получил громкие аплодисменты и сладкий подарок.

Михаил Посновин 6 лет подряд достигает вершины. Как говорит молодой человек: «Нужно отключить мозг и лезть. Это секрет победы».

Самый молодой участник конкурса - 11 летний мальчик. Он уже второй раз пытался покорить столб. В прошлом году он забрался лишь на его треть, а сегодня – уже до половины.

Никто не остался без подарка. Участники получили заслуженные призы: люстру, беспроводную колонку, упаковку кофе, наборы йогуртов, мучного, а также сладкие кульки. В конкурсе «Достань петуха» есть постоянные участники, которые из года в год приходят себя испытать. С 12 до 14 часов в богатырской забаве приняло участие 20 человек.

Напомним, в парке для горожан выступают творческие коллективы, работают аттракционы. Также всех желающих угощают вкусностями. Сожжение чучела зимы запланировано на 19:00.

Материал подготовила Елена Фомина

Источник фотографии: Фото Елены Фоминой
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13.03.2021 14:23
Врач Светлана Белкина рассказала о профилактике глаукомы
11.03.2021 19:34
Ботинки для клоуна и сапоги за тысячу евро: реставратор обуви из Пензы рассказал, что выгодно ремонтировать
10.03.2021 19:30
Who is мистер Каримов: российский режиссер дал интервью «Экспрессу»
10.03.2021 12:35
Хирург-уролог Михаил Миронов дал советы, как не нарваться на плохого врача
10.03.2021 07:00
Жители Пензы вынуждены топить снег, чтобы помыться и приготовить пищу
09.03.2021 17:05
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08.03.2021 10:59
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05.03.2021 14:03
Что осталось от сгоревшей пекарни на ул. Калинина. Фоторепортаж
01.03.2021 14:00
Глава пензенского минобра прокомментировал ситуацию в школе №66
27.02.2021 08:23
Журналист сфотографировал происходящее рядом с горевшим военным госпиталем в Пензе
24.02.2021 12:19
Депутат Кузяков рассказал «Пенза-Пресс», почему написал пост о бедных людях
20.02.2021 16:55
Главный тренер «Дизеля» дал эксклюзивное интервью по итогам регулярки
20.02.2021 11:27
«Я просто набрала случайный номер, и вот уже 16 лет замужем»
18.02.2021 19:35
В Пензе восстановили историческое здание завода имени Фрунзе
18.02.2021 09:50
Отзыв на роман Дмитрия Глуховского «Текст»
17.02.2021 08:39
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17.02.2021 05:01
Пензенца с коронавирусом выписали из больницы, и через несколько дней он умер
16.02.2021 19:32
Пензенцы сделали стикеры и эмодзи в честь Ивана Белозерцева
16.02.2021 14:59
Как восстановить иммунитет после коронавируса: советы врача Людмилы Бирюзовой
16.02.2021 06:49
Жители Пензы подозревают управляющую компанию в фальсификации подписей
15.02.2021 19:22
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14.02.2021 07:24
Пять уникальных экспонатов земетчинского историко-краеведческого музея
12.02.2021 06:05
Пензенский «Дизель» накануне плей-офф. Быть ли в тройке?
11.02.2021 18:30
В Башмаковском районе обрушилась кровля сельского клуба
09.02.2021 16:37
Сохранился ли дефицит лекарств от Covid-19 в пензенских аптеках
09.02.2021 15:09
В мэрии Кузнецка прокомментировали аварию с улетевшим с трассы мусоровозом
09.02.2021 10:44
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