Богатырская забава «Достань петуха». Кто же в Пензе смог забраться на 10-метровый столб

14 марта на празднике масленицы в пензенском парке Белинского главным атрибутом развлечения стал деревянный столб. Вокруг него собралась большая толпа народа с возгласами поддержки. Смельчаки натирались снегом и медом и пытались достичь вершины ради заветного приза.

Бесстрашный пензенец Вадим за пару секунд взобрался на холодный столб и стал обладателем масленичного петуха. В конкурсе он участвовал трижды. Как рассказал молодой человек, «в этом деле главное спокойствие, и тогда все получится». По словам парня, не столько ощущался холод, сколько боль в руках и ногах. Ведь при спуске со столба есть большой риск сжечь кожу.

Для Алексея Виляйкина и его старшего сына Евгения участие в народном конкурсе уже стало традицией. Как отметил глава семейства: «Я залезал на столб не ради приза, а ради эмоций. Так приятно слышать крики поддержки и свист». Чтобы подготовиться к состязанию, отец с сыном советуют закаляться, подтягиваться и осваивать технику подъема. В следующем году к Алексею присоединится не только старший, но и младший сын. Сейчас ему только 9, но он уже горит желанием покорить столб.

Гости парка наблюдали трогательный момент. Отец в прямом смысле слова поддерживал сына во время конкурса. Юный богатырь получил громкие аплодисменты и сладкий подарок.

Михаил Посновин 6 лет подряд достигает вершины. Как говорит молодой человек: «Нужно отключить мозг и лезть. Это секрет победы».

Самый молодой участник конкурса - 11 летний мальчик. Он уже второй раз пытался покорить столб. В прошлом году он забрался лишь на его треть, а сегодня – уже до половины.

Никто не остался без подарка. Участники получили заслуженные призы: люстру, беспроводную колонку, упаковку кофе, наборы йогуртов, мучного, а также сладкие кульки. В конкурсе «Достань петуха» есть постоянные участники, которые из года в год приходят себя испытать. С 12 до 14 часов в богатырской забаве приняло участие 20 человек.

Напомним, в парке для горожан выступают творческие коллективы, работают аттракционы. Также всех желающих угощают вкусностями. Сожжение чучела зимы запланировано на 19:00.

Материал подготовила Елена Фомина