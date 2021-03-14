Валерий Лидин поздравил пензенцев с Масленицей

По его словам, Масленица - символ уходящей непростой и морозной в этом году зимы, олицетворение весеннего пробуждения природы и надежд на лучшее.

«Для православных воскресный день на масленичной неделе имеет глубокий духовный смысл - мы просим прощения у родных, готовимся к Великому посту. А сегодня желаю всем пензенцам весело и с удовольствием провести время с близкими, принять участие в праздничных забавах, полакомиться блинами, выпечкой и шашлыками», - обратился к жителям региона Валерий Лидин.

Спикер отметил, что, несмотря на ограничения, было принято решение не отказываться от проведения традиционного и любимого праздника.

Вместе с официальными лицами области он посетил главную площадку, на которой проходит Масленица – парк Белинского. Как сообщили в пресс-службе парламента, здесь для горожан подготовили яркую развлекательную программу.

Завершится праздник сожжением чучела Зимы, после чего желающие смогут остаться на дискотеку.