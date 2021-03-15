Белозерцев прокомментировал информацию о принуждении к покупке его портретов в школе

В Telegram-канале правительства Пензенской области опубликовали комментарий губернатора Ивана Белозерцева в связи с информацией о том, что в одной из школ города родителей якобы вынуждали покупать портреты с его изображением.

«Очень огорчен. Если это правда и есть вина школы, считаю, что должностные лица образовательного учреждения допустили самоуправство. Я в подобном проявлении «уважения» к себе не нуждаюсь. И такие действия осуждаю», - подчеркнул губернатор.

Он поручил министру образования Пензенской области Александру Воронкову провести в школе служебную проверку, выяснить все обстоятельства и наказать виновных.

«Со своей стороны, если информация подтвердится, хочу заранее принести извинения родителям учеников. Поборы в школах на любые цели и под любыми предлогами строго запрещены. Обо всех случаях подобных действий со стороны представителей школ прошу сразу же сообщать», - призвал глава региона.

Также он попросил впредь не совершать таких действий, «если это была инициатива кого-то из родительского комитета».