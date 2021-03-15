В МЧС прокомментировали пожар в многоквартирном доме на ул. Ульяновской

В ночь на 15 марта в многоквартирном доме на ул. Ульяновской в Пензе случился пожар. Подробности сообщили в региональном ГУ МЧС.

Снимки пожара появились в одной из групп соцсети «ВКонтакте» около 8 часов утра.

В управлении отметили, что сообщение о возгорании поступило в 00:23.

«На балконе общего пользования между седьмым и восьмым этажами девятиэтажного жилого дома горел мусор на площади 6 м2. На тушение пожара привлекалось три единицы техники и 14 человек личного состава. Проводится проверка», - сообщили в МЧС, добавив, что с места происшествия никого не эвакуировали.

Пензенцев просят следить за исправностью электроприборов, проводки и печного оборудования. Также не следует оставлять включенную плиту без присмотра. Не стоит курить в постели, так как это может привести к трагедии.