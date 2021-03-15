В России создали тест для определения количества ковида в организме

В Роспотребнадзоре создали первый тест, который позволяет выявлять не только факт наличия коронавируса в организме, но и его количество. Это дает представление о вирусной нагрузке инфицированного, сообщают «Известия».

«Эти сведения позволят врачам и эпидемиологам получить качественно новую информацию относительно степени заразности инфицированного, прогнозировать тяжесть и продолжительность заболевания, контролировать в динамике снижение вирусной нагрузки, иными словами, эффективность лечения», - рассказала руководитель научной группы разработки новых методов диагностики ОРЗ и референс-центра по мониторингу за возбудителями инфекций верхних и нижних дыхательных путей ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Яцышина.

С помощью нового набора реагентов количественное содержание вируса можно определить в любых биологических материалах человека: мазках из носо- и ротоглотки, мокроте, фекалиях, плазме крови и других образцах. Себестоимость теста — на уровне стандартного ПЦР-тестирования с детекцией в режиме реального времени, уточнили специалисты Роспотребнадзора.

Также новый набор можно использовать для обследования объектов окружающей среды на наличие коронавируса. Для анализа подходят любые поверхности, которых, например, касался зараженный.