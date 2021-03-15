Стало известно, сколько пензенцев вылечилось и погибло от ковида

Оперштаб по борьбе с коронавирусом рассказал, сколько жителей Пензенской области вылечились от ковида и погибли от него за прошедшие сутки.

Так, на 14 марта зарегистрирована смерть трех человек - мужчин 78 и 65 лет, а также 61-летней женщины. Они страдали от тяжелых хронических забоеваний, но причиной гибели стала коронавирусная пневмония.

Кроме того, из больниц выписали 122 жителей региона, которые справились с ковидом. За все время пандемии инфекцией переболели 36512 человек.

Напомним, чтобы не заразиться, необходимо носить маску, соблюдать социальную дистанцию и как можно чаще мыть руки с мылом. Кроме того, чтобы избежать болезни, можно сделать вакцину. Записаться на прививку от ковида можно на портале Госуслуг.