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15.03.2021г.
Какие овощи могут улучшить здоровье и самочувствие. Ответ пензенских врачей

Какие овощи могут улучшить здоровье и самочувствие. Ответ пензенских врачей

Пн, 15.03.21 09:35
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Врачи Пензенского областного центра общественного здоровья и медпрофилактики в группе соцсети «ВКонтакте» рассказали, какие овощи необходимо употреблять на постоянной основе, чтобы улучшить самочувствие.

Медики отмечают, что овощи уменьшают риск хронических и онкологических заболеваний, нарушений работы эндокринной системы и желудочно-кишечного тракта. А вот их недостаток чреват состоянием стресса и плохим настроением.

Основная польза овощей - наличие клетчатки, которая способствует постепенному усвоению жиров и углеводов, снижает уровень сахара в крови, дает чувство сытости, выводит шлаки и токсины из организма. Овощи богаты витаминами, минералами, хлорофиллом, антиоксидантами и другими важными для здоровья элементами.

Врачи советуют включать тарелку зеленого салата в каждый прием пищи. Регулярно следует употреблять картофель, морковь, свеклу, кабачки, помидоры, огурцы, сладкий перец, капусту разных сортов (в том числе квашеную), тыкву, зелень, ростки пшеницы, кукурузу, горох.

Лучше отдавать предпочтение местным сезонным овощам. В зимние месяцы желательно есть картофель, капусту, тыкву, свеклу, морковь, выращенные осенью. Весной полезны спаржа, редис, руккола и молодой горошек.

Летом выбор значительно шире: от болгарского перца, кабачков и баклажанов, до огурцов, репы и разнообразной зелени. Осенью полезно есть больше помидор и репчатого лука.

Специалисты сходятся во мнении, что овощи не в сезон способны принести немалый вред здоровью из-за высокого содержания нитратов.

Ежедневно необходимо съедать 4-5 порций овощей (400-500 граммов в сутки). Для того, чтобы полезные вещества лучше усваивались диетологи советуют заправлять салаты небольшим количеством растительного масла.

Желательно ограничить потребление экзотических овощей, которые могут вызвать сбой в работе желудочно-кишечного тракта и аллергию.

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13.03.2021 14:23
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11.03.2021 19:34
Ботинки для клоуна и сапоги за тысячу евро: реставратор обуви из Пензы рассказал, что выгодно ремонтировать
10.03.2021 19:30
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10.03.2021 12:35
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10.03.2021 07:00
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01.03.2021 14:00
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27.02.2021 08:23
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20.02.2021 16:55
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20.02.2021 11:27
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18.02.2021 19:35
В Пензе восстановили историческое здание завода имени Фрунзе
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