Пензенцам обещают плюсовую температуру и снег

В Instagram-аккаунте правительства Пензенской области рассказали о погодных изменениях, которые ожидаются в регионе с 15 по 21 марта.

Так, 15 и 16 марта температура воздуха будет колебаться от минус четырех градусов до плюс одного, 17-го ожидается минус два-пять градусов, 18 и 19 числа – от минус четырех до нуля, 20 и 21 марта – от минус семи-девяти градусов до минус двух. Со среды по воскресенье прогнозируют снег.

Пензенцам советуют одеваться по погоде, чтобы снизить риски заражения респираторными вирусами и избежать переохлаждения организма.