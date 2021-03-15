У православных пензенцев начался Великий пост

Пост продлится шесть недель, после чего следует Страстная седмица. В это время православные не употребляют в пищу продукты животного происхождения.

В пятницу и субботу Страстной седмицы не полагается ничего есть. Завершит ее Пасха, которую в этом году отпразднуют 2 мая.

Как сообщили в пресс-службе пензенской епархии, 15 марта в 17:00 в Успенском кафедральном соборе пройдет великое повечерие и первая часть великого покаянного канона.