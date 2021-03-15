У православных пензенцев начался Великий пост

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15 марта православные жители Пензенской области начали соблюдать Великий пост. Он предшествует христианскому празднику - Пасхе.
Пост продлится шесть недель, после чего следует Страстная седмица. В это время православные не употребляют в пищу продукты животного происхождения.
В пятницу и субботу Страстной седмицы не полагается ничего есть. Завершит ее Пасха, которую в этом году отпразднуют 2 мая.
Как сообщили в пресс-службе пензенской епархии, 15 марта в 17:00 в Успенском кафедральном соборе пройдет великое повечерие и первая часть великого покаянного канона.