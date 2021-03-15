Россиянам в онлайн-магазинах могут стать недоступны китайские игрушки

В России из оборота могут пропасть из оборота дешевые китайские игрушки, продаваемые на зарубежных сайтах, сообщают «Известия» .

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) предлагает провести на территории ЕАЭС эксперимент с июля 2021-го до конца 2022 года. Продаваемые на иностранных онлайн-площадках игрушки, которые поступают в союз, должны будут иметь документы, подтверждающие их безопасность. Об этом сказано в документах комиссии. На национальном уровне каждой страны определят регуляторов, которые проследят за исполнением этой нормы.

Пока будет идти эксперимент, такие требования коснутся лишь определенного круга товаров, поступающих из-за рубежа, сказано в проекте. Речь о куклах, игрушечных поездах и животных, наборах конструкторов, головоломках, музыкальных инструментах, мячах, электронных и настольных играх, а также о красках и изделиях для карнавалов. Продающие такие товары в РФ компании должны будут уведомлять покупателей: вся продукция имеет документы о ее соответствии нормам по безопасности ЕАЭС, например, выкладывать эти бумаги на своих интернет-страницах.

Отмечается, что окончательного решения по этому вопросу еще не принято.