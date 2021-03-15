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15.03.2021г.
В Пензенской области заблокировали более 900 сайтов с запрещенной информацией

В Пензенской области заблокировали более 900 сайтов с запрещенной информацией

Пн, 15.03.21 10:03
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На сайте прокуратуры Пензенской области появилась информация о результатах работы по пресечению распространения в Сети запрещенной информации.

По данным облпрокуратуры, за 2020 год более чем в два раза (с 60 до 127) выросло число исков о признании информации запрещенной к распространению в России. По инициативе прокуроров в судебном и внесудебном порядке заблокировали более 900 интернет-ресурсов, где она размещалась.

Требования были в основном направлены на блокировку сайтов, содержащих сведения о способах приобретения запрещенной литературы, способах изготовления взрывчатых веществ, продаже сертификатов о владении русским языком, распространении изображений нацистской символики.

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15.03.2021 08:03
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13.03.2021 14:23
Врач Светлана Белкина рассказала о профилактике глаукомы
11.03.2021 19:34
Ботинки для клоуна и сапоги за тысячу евро: реставратор обуви из Пензы рассказал, что выгодно ремонтировать
10.03.2021 19:30
Who is мистер Каримов: российский режиссер дал интервью «Экспрессу»
10.03.2021 12:35
Хирург-уролог Михаил Миронов дал советы, как не нарваться на плохого врача
10.03.2021 07:00
Жители Пензы вынуждены топить снег, чтобы помыться и приготовить пищу
09.03.2021 17:05
История любви. Пензячка вышла замуж за парня, который приснился ей во сне
08.03.2021 10:59
Как в Пензе изменились цены на цветы в преддверии 8 Марта
05.03.2021 14:03
Что осталось от сгоревшей пекарни на ул. Калинина. Фоторепортаж
01.03.2021 14:00
Глава пензенского минобра прокомментировал ситуацию в школе №66
27.02.2021 08:23
Журналист сфотографировал происходящее рядом с горевшим военным госпиталем в Пензе
24.02.2021 12:19
Депутат Кузяков рассказал «Пенза-Пресс», почему написал пост о бедных людях
20.02.2021 16:55
Главный тренер «Дизеля» дал эксклюзивное интервью по итогам регулярки
20.02.2021 11:27
«Я просто набрала случайный номер, и вот уже 16 лет замужем»
18.02.2021 19:35
В Пензе восстановили историческое здание завода имени Фрунзе
18.02.2021 09:50
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17.02.2021 08:39
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17.02.2021 05:01
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16.02.2021 19:32
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16.02.2021 14:59
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16.02.2021 06:49
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15.02.2021 19:22
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14.02.2021 07:24
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11.02.2021 18:30
В Башмаковском районе обрушилась кровля сельского клуба
09.02.2021 16:37
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