В Пензенской области заблокировали более 900 сайтов с запрещенной информацией

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По данным облпрокуратуры, за 2020 год более чем в два раза (с 60 до 127) выросло число исков о признании информации запрещенной к распространению в России. По инициативе прокуроров в судебном и внесудебном порядке заблокировали более 900 интернет-ресурсов, где она размещалась.
Требования были в основном направлены на блокировку сайтов, содержащих сведения о способах приобретения запрещенной литературы, способах изготовления взрывчатых веществ, продаже сертификатов о владении русским языком, распространении изображений нацистской символики.