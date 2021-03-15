В Пензенской области заблокировали более 900 сайтов с запрещенной информацией

На сайте прокуратуры Пензенской области появилась информация о результатах работы по пресечению распространения в Сети запрещенной информации.

По данным облпрокуратуры, за 2020 год более чем в два раза (с 60 до 127) выросло число исков о признании информации запрещенной к распространению в России. По инициативе прокуроров в судебном и внесудебном порядке заблокировали более 900 интернет-ресурсов, где она размещалась.

Требования были в основном направлены на блокировку сайтов, содержащих сведения о способах приобретения запрещенной литературы, способах изготовления взрывчатых веществ, продаже сертификатов о владении русским языком, распространении изображений нацистской символики.