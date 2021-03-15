Егор Крид записал песню со своим отцом

Уроженец Пензы, рэпер Егор Крид (настоящее имя – Егор Булаткин) сообщил в Instagram-аккаунте , что приезжал к родителям в областной центр.

14 марта, в Прощеное воскресенье, он извинился перед ними.

«В первую очередь хочу извиниться перед своими родителями. Простите за все нервы. Я был тем еще трудным ребенком. Я вас люблю», - написал он, указав в геолокации над фото Пензу.

Артист добавил, что подарил своему отцу музыкальную студию, где они уже записали трек.

«Надеюсь, вы это скоро услышите», - добавил он, не уточнив дату выхода песни.

Напомним, отец Егора Николай Булаткин увлекается музыкой. В прошлом году он стал лауреатом Открытого Всероссийского онлайн-фестиваля «Спасибо за Победу!». Николай Булаткин исполнял песню знаменитую послевоенную песню «Москвичи».