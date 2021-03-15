На смартфоны начнут устанавливать российский поисковик

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Производителей гаджетов с 1 июля обязали предустанавливать российский поисковик. Как он будет называться, определят позже, сообщает телеканал «360» со ссылкой на ТАСС.
«С 1 июля 2021 года пользователям будет обеспечена возможность использования российской поисковой системы по умолчанию. Порядок определения системы будет установлен постановлением правительства», — сообщили в Минцифры.
В ведомстве отметили, что категории устройств, на которые должны предварительно устанавливать российские программы, изменять или дополнять не планируют.