В Пензенской области суточное число больных коронавирусом опустилось до 117

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Всего в регионе зафиксировано 40 300 случаев заражения, прирост за сутки составил 117 человек. Выздоровели 36 512 жителей, умерло 474 пациента.
Всего по России число заболевших достигло 4 400 045 человек, прирост за сутки составил 9 437 случаев.
Напомним, режим повышенной готовности в регионе продлен до конца марта. Пензенцев просят соблюдать меры профилактики, чтобы снизить риски заражения. Необходимо пользоваться маской и антисептиком.