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15.03.2021г.
В пензенском минобре прокомментировали ситуацию с покупкой портретов в школе №78

В пензенском минобре прокомментировали ситуацию с покупкой портретов в школе №78

Пн, 15.03.21 11:26
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Сотрудники министерства образования Пензенской области проверили информацию о привлечении родителей к покупке портретов губернатора и президента в одном из классов школы №78.

Как отметили в министерстве, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, ученики должны знать государственные символы страны. В пензенской школе такую работу проводил классный руководитель, используя возможности «классного уголка».

Его оформление, пишут в пресс-службе, - это коллективное дело, которое проводится вместе с ребятами.

«Учитель обязан создать образовательную среду, в том числе посредством наглядного материала, с целью формирования у обучающихся российской идентичности, патриотизма и гражданственности. А совместная работа педагога, родителей и обучающихся – самый эффективный метод достижения образовательных результатов», - сказал глава минобра Александр Воронков.

Для оформления уголка классный руководитель обратился за помощью к родительскому комитету, представитель которого предложил родителям учеников приобрести все необходимые материалы, но по итогам обсуждения было принято решение распечатать их на цветном принтере.

«Никакого давления на родителей со стороны классного руководителя или родительского комитета по сбору средств не было», - добавили в ведомстве.

В министерстве напомнили, что, соответствии с законодательством, родители могут добровольно помогать школе.

Ранее о ситуации высказался губернатор Иван Белозерцев

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15.03.2021 08:03
Концерт Вадима Казаченко взбудоражил пензенцев: женщины танцевали в проходе
13.03.2021 14:23
Врач Светлана Белкина рассказала о профилактике глаукомы
11.03.2021 19:34
Ботинки для клоуна и сапоги за тысячу евро: реставратор обуви из Пензы рассказал, что выгодно ремонтировать
10.03.2021 19:30
Who is мистер Каримов: российский режиссер дал интервью «Экспрессу»
10.03.2021 12:35
Хирург-уролог Михаил Миронов дал советы, как не нарваться на плохого врача
10.03.2021 07:00
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09.03.2021 17:05
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08.03.2021 10:59
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05.03.2021 14:03
Что осталось от сгоревшей пекарни на ул. Калинина. Фоторепортаж
01.03.2021 14:00
Глава пензенского минобра прокомментировал ситуацию в школе №66
27.02.2021 08:23
Журналист сфотографировал происходящее рядом с горевшим военным госпиталем в Пензе
24.02.2021 12:19
Депутат Кузяков рассказал «Пенза-Пресс», почему написал пост о бедных людях
20.02.2021 16:55
Главный тренер «Дизеля» дал эксклюзивное интервью по итогам регулярки
20.02.2021 11:27
«Я просто набрала случайный номер, и вот уже 16 лет замужем»
18.02.2021 19:35
В Пензе восстановили историческое здание завода имени Фрунзе
18.02.2021 09:50
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17.02.2021 08:39
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17.02.2021 05:01
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16.02.2021 19:32
Пензенцы сделали стикеры и эмодзи в честь Ивана Белозерцева
16.02.2021 14:59
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16.02.2021 06:49
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В Башмаковском районе обрушилась кровля сельского клуба
09.02.2021 16:37
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