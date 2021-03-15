В пензенском минобре прокомментировали ситуацию с покупкой портретов в школе №78

Сотрудники министерства образования Пензенской области проверили информацию о привлечении родителей к покупке портретов губернатора и президента в одном из классов школы №78.

Как отметили в министерстве, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, ученики должны знать государственные символы страны. В пензенской школе такую работу проводил классный руководитель, используя возможности «классного уголка».

Его оформление, пишут в пресс-службе, - это коллективное дело, которое проводится вместе с ребятами.

«Учитель обязан создать образовательную среду, в том числе посредством наглядного материала, с целью формирования у обучающихся российской идентичности, патриотизма и гражданственности. А совместная работа педагога, родителей и обучающихся – самый эффективный метод достижения образовательных результатов», - сказал глава минобра Александр Воронков.

Для оформления уголка классный руководитель обратился за помощью к родительскому комитету, представитель которого предложил родителям учеников приобрести все необходимые материалы, но по итогам обсуждения было принято решение распечатать их на цветном принтере.

«Никакого давления на родителей со стороны классного руководителя или родительского комитета по сбору средств не было», - добавили в ведомстве.

В министерстве напомнили, что, соответствии с законодательством, родители могут добровольно помогать школе.

Ранее о ситуации высказался губернатор Иван Белозерцев.