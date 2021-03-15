В Пензенской области объем гражданской продукции ОПК увеличился на 24%

Иван Белозерцев отметил, что 10 марта прошло совещание зампреда правительства страны Юрия Борисова по вопросу развития промышленности. Участники сообщили, что снижение производства из-за пандемии не произошло только в четырех регионах, в том числе в Пензенской области.

«В 2020 году удалось не допустить спада, индекс промышленного производства вырос на 7,3% - что обеспечило первое место в ПФО и девятое - в России. Отмечу важнейшую роль руководителей и коллективов крупных промпредприятий в условиях ограничений. Объем производства гражданской продукции ОПК увеличился на 24%, составив 7 млрд рублей. Находили возможность выпускать продукцию в непростых условиях. Давайте на ассоциации промышленников еще раз обсудим задачи, которые стоят перед ними, и перспективам работы предприятий по выпуску гражданской продукции. Мы увеличили фонд поддержки промышленности. Мы не должны расслабляться, надо работать с опережением», - подчеркнул глава региона.