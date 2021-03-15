Белозерцев о сугробах у остановок: Людям неприятно смотреть на эту грязь

На совещании 15 марта губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обратил внимание на благоустройство региона. Он отметил, что на дорогах и обочинах много сугробов.

«Выпало колоссальное количество снега. Особенно около остановок много сугробов, их нужно вывозить. Обращаю внимание на райцентры особенно, на города. Людям неприятно смотреть на эту грязь. Мимо «Буртас» проезжаю - убрали с дороги снег, а горы остаются, никому ничего не надо, Лузгин [мэр Андрей Лузгин]. Мы обязаны приводить населенные пункты в порядок», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Напомним, на дополнительный вывоз снега с площадей, дорог, остановок, мостов и путепроводов в границах Пензы планируется потратить почти 19 миллионов рублей. Такая информация появлялась на сайте госзакупок. Кроме того, на совещании в мэрии, которое состоялось 10 марта, сообщали о нехватке снегоуборочной техники - необходимо 173 единицы, а есть только 71 машина.