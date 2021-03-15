Губернатор поручил разобраться, почему из Пензенской области уезжают врачи

На совещании 15 марта губернатор Иван Белозерцев обратил внимание на нехватку врачей первичного звена в Пензенской области.

Глава региона уточнил, что в области предстоит колоссальная работа по сохранению жизни и здоровья людей, в частности, ремонт больниц в городах и районах, а также полная укомплектованность первичного звена.

«Главы муниципальных образований, не ждите, когда минздрав выделит деньги, решайте вопросы на месте. Разбирайтесь, почему врачи уезжают. Минздрав, пензенский мединститут, я давал поручение на коллегии - погрузитесь в эту работу, чтобы ординаторы и студенты активнее подключались к работе первичного звена. Это большой плюс для них, для понимания существующих проблем. У студентов должно быть больше практики», - сказал Иван Белозерцев.

Он отметил, что следить за исполнением поручений будет аппарат правительства и вице-губернатор - руководитель аппарата губернатора и правительства Пензенской области Лариса Рябихина.

«Подвижки по обучению и подготовке специалистов в колледжах есть. Но этого недостаточно, должны быть кардинальные меры. От нас зависит многое», - подытожил губернатор.

Напомним, Иван Белозерцев неоднократно поднимал вопрос нехватки медиков первичного звена в Пензенской области. Зампред правительства региона Вячеслав Космачев рассказывал, как решается вопрос с нехваткой медицинских кадров.