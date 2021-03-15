В Пензенской области будут строже контролировать рост цен на продукты

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 15 марта на совещании с главами муниципальных образований обсудил рост цены на продукты.

Глава региона сообщил, что в области за февраль подорожали морковь, капуста, лук, яблоки, картофель, рыба и курица, подешевел сахар.

Он обратил внимание областного минсельхоза на взаимодействие с сетевыми магазинами, отметив, что недоволен работой министерства. Губернатор добавил, что в случае игнорирования пожеланий властей, магазинам не следует выдавать лицензии на реализацию алкоголя.

«Взаимодействуете активнее с ними, общественными организациями, контролируйте ситуацию», - поручил министерству глава региона, подчеркнув, что такого роста цен быть не должно.

Для того, чтобы отслеживать цены на продукты, Иван Белозерцев поручил проводить мониторинги ежемесячно.

Ранее и. о. управляющего пензенского отделения Волго-Вятского ГУ Банка России Роман Тюняев сообщал, что в регионе годовая инфляция в январе 2021-го по сравнению с декабрем 2020-го ускорилась и составила 6,6%. Такую динамику, по его словам, можно объяснить влиянием федеральных факторов, к числу которых относятся ослабление рубля в предыдущие периоды, сокращение предложения отдельных продуктов питания, а также рост издержек.