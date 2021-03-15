Пензячка, получившая в гололед открытый перелом, взыскала с управляйки крупную сумму

Пензенский областной суд оставил без изменения решение Ленинского районного суда, который принял решение взыскать с одной из управляющих компаний деньги в пользу женщины, пострадавшей по вине организации.

Женщина указала, что 29 декабря 2019 года она приехала в ЖК «Сурская Ривьера» на детский праздник, чтобы вручить ребятам подарки. Когда она шла с автостоянки по ледяному тротуару, то упала на спину и ударилась локтем. Возвращаясь обратно, у дома №5 она снова поскользнулась и упала, но в этот раз травма оказалась гораздо серьезнее – когда пензячка хотела встать, то увидела торчащую кость из ноги. Медики диагностировали у пациентки два перелома и другие повреждения.

По мнению пензячки, ответчиком не были соблюдены правила уборки, не обеспечена безопасность пешеходов. Она просила взыскать с управляющей компании компенсацию морального вреда и утраченный заработок за четыре месяца, сообщили в пресс-службе облсуда.

Ответчик не согласился с обвинением, но предоставить доказательства обратного не смог. Суд вынес решение о взыскании в пользу пострадавшей 70 000 рублей, а также утраченный заработок. Управляйка подала апелляцию, однако она не была удовлетворена.

Решение вступило в законную силу.