Иван Белозерцев высказался по поводу ухода с сессии ряда депутатов Гордумы

Губернатор Иван Белозерцев 15 марта на совещании призвал депутатов и руководство Пензы разработать проекты и мероприятия к юбилею парка Белинского и первому полету человека в космос.

«Важная дата приближается - 200 лет парку Белинского. Посмотрите историю, какие великие люди России там были, выступали, общались с нашими гражданами. Никто даже движения не сделал, чтобы сделать хороший проект развития этой территории, заложить средства. Захолустье из-за позиции муниципальной власти, депутатского корпуса. Только с сессий бегают, покидают, вместо того, чтобы работать в интересах людей.

Решают политические вопросы. Вопрос один должен быть - создать условия для нормальной жизни своих избирателей. Готовьте пятилетнюю программу по развитию парка им. Белинского. Можно привлечь инвесторов, установить суперсовременные игровые элементы - территории более чем достаточно. Тишина, Лузгин [Андрей Лузгин, мэр Пензы]. Прошу главного архитектора области подключиться. За пять лет максимум нужно сделать столько, чтобы мы могли этим гордиться. Поручаю создать проектный офис, обсудить с пензенцами хорошие инициативы. Предложения в течение двух месяцев должны быть», - поручил Иван Белозерцев.

Также глава региона обратил внимание на 60-летие с даты первого полета человека в космос.

«У нас есть улицы Титова, Попова, Терешковой и т.д., названные в честь космонавтов. Приведите их в порядок», - добавил губернатор.

Напомним, 12 марта на сессии Гордумы фракция КПРФ в полном составе покинула заседание. Затем удалился представитель ЛДПР Павел Куликов после того, как отклонили его поправку о лишении премии главу администрации. В итоге не было кворума для продолжения сессии и решение вынесенных на нее вопросов, среди которых были и социальные решения, оказалось под угрозой.