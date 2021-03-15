Вторую станцию обезжелезивания воды в Кузнецке планируют запустить в июне

Первый заместитель председателя правительства Пензенской области Виктор Кувайцев 15 марта на совещании сообщил, как в Кузнецке реализуется проект строительства станции обезжелезивания воды.

«Контракт истекает 31 мая. В конце прошлой недели говорили о том, как этот проект реализуется. Есть видение, что мы к июню станцию запустим», - сказал он.

Напомним, ввод объекта в эксплуатацию позволит обеспечить чистой водой более 35 тысяч потребителей.

Работы ведутся по программе «Чистая вода» в основном на средства федерального бюджета. В целом, стоимость объекта составляет около 60 миллионов рублей. Исполнение программы держит под личным контролем губернатор Иван Белозерцев.