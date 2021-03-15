В Пензенской области сохранится плюсовая температура

Array ( [temp] => +1 [weatherType] => облачно с прояснениями [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/bkn_d.png )
Во вторник жителям региона обещают переменную облачность без осадков. Температура воздуха ночью будет в пределах минус 3-8 градусов, днем столбик термометра покажет от минус 3 до плюс 2. Ветер ожидают южный, скорость - 8-13 метров в секунду.
Пензенцам советуют одеваться по погоде, чтобы снизить риски заражения респираторными вирусами и избежать переохлаждения организма.