В Пензенской области сохранится плюсовая температура

На сайте управления МЧС по Пензенской области опубликовали прогноз погоды на 16 марта.

Во вторник жителям региона обещают переменную облачность без осадков. Температура воздуха ночью будет в пределах минус 3-8 градусов, днем столбик термометра покажет от минус 3 до плюс 2. Ветер ожидают южный, скорость - 8-13 метров в секунду.

Пензенцам советуют одеваться по погоде, чтобы снизить риски заражения респираторными вирусами и избежать переохлаждения организма.