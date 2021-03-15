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15.03.2021г.
В Пензенской области в 2021 году планируют сдать шесть новых детсадов

В Пензенской области в 2021 году планируют сдать шесть новых детсадов

Пн, 15.03.21 13:15
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Первый зампред правительства Пензенской области Виктор Кувайцев сообщил об объектах, которые строятся в регионе. Речь об этом шла на совещании губернатора Ивана Белозерцева 15 марта.

Виктор Кувайцев уточнил, что в настоящее время обеспечена разработка 44 паспортов региональных проектов, на реализацию мероприятий в бюджете Пензенской области и за счет иных источников предусмотрено 11,6 млрд рублей. Он отметил, что в этом году впервые такое колоссальное количество объектов рассмотрено для заключения контрактов.

«Также в 2021 году запланирована сдача шести детсадов. Мы уверены, что все достроим. В Бессоновке финансирование составляет 14,7 млн рублей, никаких рисков нет, готовность - почти 50%, к 25 августа планируется завершить строительство, подрядчик работает», - добавил Виктор Кувайцев.

Иван Белозерцев отметил, что в этом году в регионе – много проектов. Он поручил выезжать на объекты, отслеживать ситуацию.

Первый зампред сообщил, что в Белинском и Лунино строятся детсады на 50 мест, готовность – примерно 45%. Открыться они должны 1 и 30 октября соответственно. В Кривошеевке детский сад на 150 мест должны сдать 15 ноября, готовность – около 40%, рисков нет. Кроме того, в Спутнике начинает строиться учреждение на 120 мест, 40 из которых – ясли, проектно-сметная документация уже прошла экспертизу, был заключен контракт на выполнение работ.

«Детсад на улице Красной на 120 мест - проектно-сметные документации находится в экспертизе, планируемый срок заключения контракта - апрель. До конца года должны построить», - подытожил зампред.

Губернатор отметил, что работа по строительству проводится большая. Он подчеркнул, что на учреждениях, где объем работ не большой, нужно ускорить работу и сдать объекты, по возможности, раньше.

Напомним, детские сады в регионе строят в рамках нацпроектов «Демография» и «Образование», инициированных президентом.

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13.03.2021 14:23
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11.03.2021 19:34
Ботинки для клоуна и сапоги за тысячу евро: реставратор обуви из Пензы рассказал, что выгодно ремонтировать
10.03.2021 19:30
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10.03.2021 12:35
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10.03.2021 07:00
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01.03.2021 14:00
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20.02.2021 16:55
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20.02.2021 11:27
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18.02.2021 19:35
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