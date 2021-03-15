В Кузнецке женщина оказалась под колесами грузовика

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12 марта около 18:15 на ул. Белинского водитель ГАЗели сбил 41-летнюю женщину.
Из-за полученных травм пешехода пришлось госпитализировать. Сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства произошедшего.
Инспекторы просят пензенцев соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию. Кроме того, не стоит на заледеневшей дороге совершать резкие маневры, это может привести к заносу. Пешеходам следует переходить проезжую часть исключительно по «зебре», убедившись, что машины пропускают.