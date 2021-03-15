В Кузнецке женщина оказалась под колесами грузовика

В городе Кузнецке Пензенской области произошла авария. Об этом сообщили в пресс-службе областного УГИБДД.

12 марта около 18:15 на ул. Белинского водитель ГАЗели сбил 41-летнюю женщину.

Из-за полученных травм пешехода пришлось госпитализировать. Сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства произошедшего.

Инспекторы просят пензенцев соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию. Кроме того, не стоит на заледеневшей дороге совершать резкие маневры, это может привести к заносу. Пешеходам следует переходить проезжую часть исключительно по «зебре», убедившись, что машины пропускают.