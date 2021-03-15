Врачи назвали пять скрытых симптомов онкологии

Немецкие врачи рассказали, что онкологические заболевания часто проявляются в виде безобидных симптомов и назвали пять из них.

Если у человека наблюдается постоянный кашель, то ему необходимо обследоваться. Данный симптом может указывать на развитие онкологического заболевания в легких, сообщает телеканал «360» со ссылкой на издание Focus.

Изжога может появиться из-за стресса или рациона с повышенным содержанием жирной и сладкой еды, однако в случае ее постоянства это может говорить о развитии рака горла или гортани.

Внимательным также стоит быть и по отношению к родинкам, которые могут перерасти в злокачественную меланому. К врачу нужно идти, если в области пятна появились зуд или жжение.

Симптомом новообразования может быть и кровь в стуле и увеличенные лимфатические узлы.

Ученые также перечислили вирусы, которые могут привести к раку. Пока им известно о семи типах возбудителей инфекции. Они всю жизнь находятся в человеческом организме, но к болезни приводят при определенных условиях.