В Камешкирском районе мужчину забили до смерти из-за халтуры на работе

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Как сообщили в региональном СУ СКР, 30 ноября прошлого года мужчина вместе с отцом и приятелем выполняли ремонтные работы в нежилом здании. Во время трудового процесса компания выпивала. Сельчанин начал высказывать недовольства товарищу из-за того, что он якобы ничего не делал несколько дней на работе, пока тот отбывал административный арест. Ссора переросла в драку: мужчина избил приятеля до смерти. Его отец в это время делал ремонт в другой комнате.
Осознав, что совершил, мужчина позвонил в полицию и сообщил о трагедии. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.