В Камешкирском районе мужчину забили до смерти из-за халтуры на работе

В Камешкирском районе Пензенской области до смерти избили рабочего.

Как сообщили в региональном СУ СКР, 30 ноября прошлого года мужчина вместе с отцом и приятелем выполняли ремонтные работы в нежилом здании. Во время трудового процесса компания выпивала. Сельчанин начал высказывать недовольства товарищу из-за того, что он якобы ничего не делал несколько дней на работе, пока тот отбывал административный арест. Ссора переросла в драку: мужчина избил приятеля до смерти. Его отец в это время делал ремонт в другой комнате.

Осознав, что совершил, мужчина позвонил в полицию и сообщил о трагедии. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.