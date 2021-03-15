Пензенцам стало доступно телевидение нового поколения

Пензенцы, пользующиеся «домашними» сервисами от МТС, смогут воспользоваться интерактивным ТВ. Благодаря решению IP TV у телезрителей появился доступ к голосовому помощнику с возможностью перемотки эфира и использования мобильных приложений с экрана телевизора. Новый формат домашнего ТВ пензенцы могут подключить бесплатно.

IP TV представляет собой расширенный по сравнению с обычным цифровым ТВ пакет интерактивных сервисов, делающих телепросмотр более комфортным и интересным. Пензенским абонентам МТС, подключившим услугу, будут доступны новые возможности: от функции паузы при просмотре телеканалов и доступа к архиву передач до медиатеки МТС ТВ с десятками тысяч фильмов и сериалов. Пользователи также смогут настраивать контент под свои предпочтения. Кроме того, они смогут ограничить детям доступ к нежелательному контенту с помощью функции родительского контроля.

Запуск IP TV стал возможен благодаря масштабной модернизации сетей фиксированной связи МТС в Пензенской области. В результате проведенных работ абонентам стали доступны дополнительные функции домашнего ТВ и скорость интернета до 1 Гб/с.

Для подключения достаточно установить ТВ-приставку на базе Android и Wi-Fi-роутер. Она подходит ко всем телевизорам, оборудованным HDMI-портом.

Услуга уже доступна жителям домов на улицах Чапаева, Мира, Ново-Казанской и Измайлова, а также обладателям квартир в новостройках – жилых комплексах «Квартет», «Лукоморье», «Олимп» и «8 Марта».

Узнать подробнее о подключении IP TV и ознакомиться с тарифами можно на сайте оператора.