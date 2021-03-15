За сутки коронавирусом заболели жители Пензы, Заречного и 11 районов

В Пензенской области по состоянию на 15 марта зарегистрировали 40 300 заболевших коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки диагноз подтвердился у 117 человек, 62 из них живут в Пензе, 11 - в Иссинском районе, по 7 - в Пензенском районе и в Заречном.

По 6 пациентов - в Мокшанском и Лунинском районах, по 4 - в Наровчатском и Нижнеломовском, по 3 - в Земетчинском, Бессоновском, 2 - в Шемышейском, по 1- в Кузнецком и Никольский районах.

Как сообщили в областном оперштабе по борьбе с вирусом, среди пациентов есть 12 детей в возрасте от года до 17 лет.

Суммарный охват тестированием на COVID-19 – 58,86% населения региона.

Напомним, в регионе продлили режим повышенной готовности и масочный режим. Жителям по-прежнему необходимо соблюдать меры профилактики, чтобы снизить риски заражения.