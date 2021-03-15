Пензенские школьники будут сдавать пробное ЕГЭ

«Чтобы дети были психологически готовы к этому испытанию, чтобы понимали, что к ним в обязательном порядке будут предъявлять довольно жесткие требования, но их реально выполнить. Внимание на этой «тренировке» выпускникам уделять самое пристальное, кто дернулся за шпаргалкой — сразу удалять, так он поймет, что его и с настоящего экзамена выведут, чтобы потом никаких шпаргалок никто не писал и со сдачей ЕГЭ не «пролетел», - цитируют главу региона в Telegram‑канале облправительства.

Губернатор отметил, что власти усилили психологическую службу для школьников в регионе, но эта тема требует постоянного пристального внимания.