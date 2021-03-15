В России молодым учителям намерены установить единый оклад

В России предложили ввести единый федеральный оклад для молодых педагогов до 35 лет. Инициативу озвучила депутат Елена Строкова.

Она считает, что в среднем по России молодым специалистам нужно назначить стартовую зарплату в размере полутора-двух МРОТ, сообщает телеканал «360» со ссылкой на RT.

Письмо с предложением Елена Строкова направила на имя зампреда правительства Дмитрия Григоренко. Депутат Госдумы отметила, что такую меру нужно ввести из-за различий уровня МРОТ по стране. Это повысит престиж профессии, а также позволит молодым специалистам оставаться работать в своем регионе.

Установить единый оклад Елена Строкова предлагает в рамках закона «О внесении изменений в ТК РФ», согласно которому правительство может утверждать требования к системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, размер окладов, ставок заработной платы.