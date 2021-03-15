Помогает ли саботаж КПРФ сессии Гордумы в решении проблем пензенцев

Глава Пензы Владимир Мутовкин дал интервью телеканалу «Экспресс», в котором прокомментировал резонансную ситуацию , возникшую на сессии Гордумы 11 марта: дважды приходилось объявлять перерыв в работе в связи с уходом депутатов.

Сначала зал демонстративно покинули члены фракции КПРФ, затем к ним присоединился представитель партии ЛДПР Павел Куликов - якобы в связи с тем, что предложенную им инициативу о лишении мэра Пензы Андрея Лузгина премии не поддержали коллеги.

«Регламент Пензенской городской Думы предписывает в обязательном порядке участие депутатов в сессиях и комиссиях. Они не имеют права покидать сессию без объяснения причин. После восьмого вопроса руководитель фракции КПРФ зачитал петицию о том, что они не согласны с действиями правоохранительных органов, после чего они встали и покинули зал заседаний. […] Некоторые затруднения могло бы вызвать нерешение вопросов [в случае срыва сессии из-за ухода депутатов], вынесенных на сессию: возможно, была бы задержка с ремонтом улично-дорожной сети. Основной вопрос – передача элементов улично-дорожной сети в департамент ЖКХ для последующей дефектовки, составления сметы и проведения ремонта», - рассказал Владимир Мутовкин.

Отметим, что разного рода конфликты в последнее время сопровождают практически каждую сессию городской Думы, и ими уже сложно кого-либо удивить.

Возникает логичный вопрос: как эти акты саботажа могут помочь в достижении главной задачи, которую должен (в идеале) ставить перед собой каждый депутат, - решении насущных проблем населения?

Наверное, не стоит объяснять очевидную вещь - что большинство вопросов, выносимых на сессию, жизненно важны для города. И когда народный избранник не только самоустраняется от принятия решений, но и своим уходом ставит под угрозу всю работу сессии, кто от этого выигрывает, кроме него самого?

Напомним, ситуацию ранее прокомментировал и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он отметил, что, несмотря на празднование 200-летия парка им. Белинского в этом году, никто из представителей муниципальной власти и депутатского корпуса не потрудился предложить проект развития этой территории.

«Только с сессий бегают, покидают вместо того, чтобы работать в интересах людей, решают политические вопросы. Вопрос один должен быть - создать условия для нормальной жизни своих избирателей. Готовьте пятилетнюю программу по развитию парка им. Белинского», - подчеркнул глава региона.