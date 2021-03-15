В Пензе провели ликбез для студентов по юридической грамотности

15 марта во всем мире отмечается День защиты прав потребителей. Все пензенцы чуть ли не ежедневно сталкиваются с нормами этого юридического документа. Его положения помогают приобрести качественную одежду, обувь или продукты питания, а если возникают претензии - вернуть спорный товар и получить назад деньги. Также есть люди, благодаря которым можно при случае защитить себя и коммерческие интересы.

Изучить срок годности того или иного продукта, потребовать товарный или кассовый чек. Это лишь малая часть огромного мира прав, которыми наделены покупатели. Специалисты Лермонтовской библиотеки совместно с представителями региональной Ассоциации потребителей взяли за правило проводить ликбезы по юридической грамотности. На этот раз участниками стали студенты пензенского колледжа современных технологий переработки и бизнеса.

«В данный момент они пока сами потребители. Ну, а в своей профессиональной деятельности, после того как они выпустятся из колледжа, ребята будут работать с потребителями. Хотелось бы, чтобы их знания, умения привели к тому, чтобы в нашей жизни всегда потребитель был прав», - отметила педагог - организатор пензенского колледжа современных технологий переработки и бизнеса Татьяна Сенаторова.

В ходе встречи молодые люди узнали много нового о своих правах. Участники обсуждали разнообразные ситуации, которые могут случиться с каждым, и что делать в любой из них. К примеру, если в химчистке испортили постельное белье, или в магазине вы случайно разбили банку кофе. По словам организаторов, жалобы на качество оказываемых бизнесом услуг есть всегда.

«Примерно 80% людей обращаются к нам из-за ненадлежащего качества товаров, особенно непродовольственной продукции. Это сложная бытовая техника, телефоны, стиральные машины, Очень много по обуви претензий, то отклеивается подошва, то промокает подошва. Много претензий по установке пластиковых окон», - рассказала председатель Общественного движения «Ассоциация потребителей Пензенской области» Лидия Сидорова.

Лидия Сидорова порекомендовала студентам почаще заглядывать в Закон о правах потребителей. Не только для того, чтобы знать его нормы. Но и при необходимости правильно ими пользоваться, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.