В Пензенской области готовят наблюдателей на выборы в Госдуму

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Общественный штаб в течение шести месяцев будет заниматься обеспечением наблюдения за ходом голосования. В его состав вошли представители некоммерческих организаций и СМИ, юристы, эксперты в сфере избирательного права, юристы, члены областной общественной палаты.
«Будет подготовка плана обучения наблюдателей, сейчас мы к этой работе приступаем. Затем мы перейдем к этапу обучения независимых наблюдателей на территории Пензенской области. Наша главная задача состоит в том, чтобы на каждом повторюсь участке в регионе у нас находился независимый наблюдатель готовый к разного рода неожиданностям и вызовам», - рассказал региональный эксперт ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Павел Голдин.
Набор в наблюдатели ведется во всех районах Сурского края. Процесс - открытый. Предложить руку помощи общественному штабу может каждый. После утверждения, кандидат пройдет двухдневный обучающий семинар-тренинг.
«Мы ставим себе задачу, чтобы это были обученные люди, которые смогли бы в критических ситуациях грамотно решить ту или иную проблему», - отметил сопредседатель штаба по наблюдению за выборами, председатель комиссии Общественной палаты Пензенской области Олег Сактирин.
Также в обязанность наблюдателей войдет своевременное реагирование на появление «Фейковых сообщений». В свою очередь представители общественного штаба будут контролировать все этапы избирательной компании, следить за сбором и распространением информации о ходе голосования, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.