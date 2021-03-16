В Пензенской области готовят наблюдателей на выборы в Госдуму

19 сентября состоятся выборы в Госдуму. К этому дню готовятся заранее, чтобы процесс гражданского волеизъявления был максимально прозрачным и легитимным. Помнят об этом и в Пензе. На площадке областной Общественной палаты открылся региональный штаб по наблюдению за голосованием.

Общественный штаб в течение шести месяцев будет заниматься обеспечением наблюдения за ходом голосования. В его состав вошли представители некоммерческих организаций и СМИ, юристы, эксперты в сфере избирательного права, юристы, члены областной общественной палаты.

«Будет подготовка плана обучения наблюдателей, сейчас мы к этой работе приступаем. Затем мы перейдем к этапу обучения независимых наблюдателей на территории Пензенской области. Наша главная задача состоит в том, чтобы на каждом повторюсь участке в регионе у нас находился независимый наблюдатель готовый к разного рода неожиданностям и вызовам», - рассказал региональный эксперт ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Павел Голдин.

Набор в наблюдатели ведется во всех районах Сурского края. Процесс - открытый. Предложить руку помощи общественному штабу может каждый. После утверждения, кандидат пройдет двухдневный обучающий семинар-тренинг.

«Мы ставим себе задачу, чтобы это были обученные люди, которые смогли бы в критических ситуациях грамотно решить ту или иную проблему», - отметил сопредседатель штаба по наблюдению за выборами, председатель комиссии Общественной палаты Пензенской области Олег Сактирин.

Также в обязанность наблюдателей войдет своевременное реагирование на появление «Фейковых сообщений». В свою очередь представители общественного штаба будут контролировать все этапы избирательной компании, следить за сбором и распространением информации о ходе голосования, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.