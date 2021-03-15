В Пензе отремонтируют дорогу к детским лагерям на Светлой поляне

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В Пензенской области планируют привести в порядок участок протяженностью более 7 км от остановки общественного транспорта «Чемодановские дачи» до поселка Подлесный.
Как сообщили в мэрии, эта дорога ведет к детским оздоровительным лагерям. Пензенцы неоднократно просили ее обновить.
По итогам конкурсных процедур контракт на проведение замены асфальтобетонного покрытия заключен с ООО «Дорожный строитель». Работы будут выполнены по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в текущем году.